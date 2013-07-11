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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 09:50 BJT

台湾股市：早盘上涨1.3%，鸿海和台积电受业绩激励均扬升

路透台北7月11日 - 台股周四早盘盘中涨1.3%，鸿海 升2.1%，之前其公布第二季营收高于预期。

0129GMT，台湾加权股价指数 涨103.09点至8,114.78点。上日该指数升0.5%。

台积电 亦跳涨2.8%，之前其公布6月营收创纪录高位。

金融保险类指数 涨1.1%。(完)
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