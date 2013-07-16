版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 11:01 BJT

台湾股市：盘中略为扩大跌幅，半导体类股构成拖累

路透台北7月16日 - 台湾股市周二盘中略为扩大跌幅，半导体类指数 以1.4%的跌幅领跌。

0222 GMT，加权股价指数 跌0.3%，或24.63点，报8,230.05点，盘初为下滑0.13%

权重股全球晶圆代工龙头台积电 跌2.3%，周四该公司将公布第二季财报。

电子类指数 和金融保险类指数 分别下跌0.8%和0.5%。

光电类指数却攀升0.2%，此前有报导指出，韩国LG显示器 季度获利料好于预期。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐