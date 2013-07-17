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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 10:28 BJT

台湾股市：盘中下跌，电子类股构成主要拖累

路透台北7月17日 - 台湾股市周三盘中下跌。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克证词出炉前，投资者保持谨慎。

0157 GMT，加权股价指数 跌0.49%，或40.79点，报8,219.32点，开盘跌0.25%。

电子类指数 构成大盘的主要拖累，跌1%。苹果 产品的组装商和硕 重挫6.6%，此前美林调降其评级。

金融保险类指数 跌0.5%。(完)
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