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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 10:48 BJT

台湾股市：早盘扩大跌幅，美国财报利空打击电子股

路透台北7月18日 - 台湾股市周四早盘扩大跌幅，因为美国英特尔 和IBM 季度营收低于预期，令科技类股承压，拖累大盘。

0217 GMT，加权股价指数 跌0.69%，或56.58点，报8,202.37点，开盘为下跌0.25%。

电子类指数跌1.2%，光电类指数 跌2.1%，跌幅最大，此前有报导称，由于需求更加疲弱且价格下滑，台湾和韩国面板厂本月均减产。

权重股智能型手机生产商宏达电 重挫5.94%。全球晶圆代工龙头台积电 跌1.4%，台积电定于0530 GMT时公布第二季财报。(完)
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