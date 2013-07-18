台湾股市：早盘扩大跌幅，美国财报利空打击电子股

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北7月18日 - 台湾股市周四早盘扩大跌幅，因为美国英特尔 和IBM 季度营收低于预期，令科技类股承压，拖累大盘。
0217 GMT，加权股价指数 跌0.69%，或56.58点，报8,202.37点，开盘为下跌0.25%。
电子类指数跌1.2%，光电类指数 跌2.1%，跌幅最大，此前有报导称，由于需求更加疲弱且价格下滑，台湾和韩国面板厂本月均减产。
权重股智能型手机生产商宏达电 重挫5.94%。全球晶圆代工龙头台积电 跌1.4%，台积电定于0530 GMT时公布第二季财报。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。