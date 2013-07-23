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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 10:24 BJT

台湾股市：盘中上涨，宏达电和台积电在逢低买盘的提振下反弹

路透台北7月23日 - 台湾股市周二盘中涨1.1%，表现胜过该地区多数股市；投资者买进宏达电 、台积电 等近来深跌的个股。

宏达电和台积电均跳涨逾3%，电子类指数 受此提振涨1.8%。近几个交易日来宏达电和台积电均大幅挫跌，因为它们的第三季财测谨慎。

加权股价指数 在约一个小时的交易后，升至8,198.07点。金融保险类指数 涨0.6%。(完)
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