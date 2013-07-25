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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 10:01 BJT

台湾股市：早盘几近持平，苹果供应商股价上涨

路透台北7月25日 - 台湾股市周四早盘几近持平，汽车类股的跌势抵消了大立光电 等苹果供应商的涨势。

苹果供应商股价连续第二天上涨，此前苹果公布的销售强劲。手机镜头制造商大立光电大涨3.4%，鸿海 上扬0.5%。

0140 GMT左右，加权股价指数 微跌0.06%，或5.04点，至8,191.15点。

电子类指数 上升0.14%，汽车类指数 下滑1.2%。(完)
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