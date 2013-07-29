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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 10:26 BJT

台湾股市：盘中下跌，税收政策收紧预期打压营建类股

路透台北7月29日 - 台湾股市周一盘中跌0.4%，受到房地产板块跌势的拖累；有报导称，为抑制房价飙涨，台湾政府两年前课征奢侈税(特种货物及劳务税)。财政部长张盛和周五表示，8月中旬将召开奢侈税实施后第一次的成效检讨座谈会，不排除朝从严方向修订。

加权股价指数 在交易的头一个小时里跌至8,119.01点，营造建材类指数 跌1%.

国泰建设 和华固 均挫跌约3%.

电子类指数 亦下滑，跌0.8%。(完)
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