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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 10:09 BJT

台湾股市：因美股提振而小幅上涨，但宏达电延续跌势

路透台北8月2日 - 台股周五早盘上涨0.9%，美股上涨提振了投资者人气，台积电 等权重科技股也为大盘提供支撑。

0145 GMT，加权股价指数 攀升至8,129.09点，电子类指数 和金融保险类指数 均上涨约0.7%。

全球晶圆代工龙头台积电 上涨1.5%，其美国存托凭证(ADR) 在纽约市场上涨1.6%。

苹果iPhone的主要供应商鸿海 上涨1.2%。

智能手机生产商宏达电 下跌3%，前两日大跌14%。该公司本周稍早发布的第三季财测暗淡无光。(完)
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