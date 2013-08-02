台湾股市：因美股提振而小幅上涨，但宏达电延续跌势

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透台北8月2日 - 台股周五早盘上涨0.9%，美股上涨提振了投资者人气，台积电 等权重科技股也为大盘提供支撑。
0145 GMT，加权股价指数 攀升至8,129.09点，电子类指数 和金融保险类指数 均上涨约0.7%。
全球晶圆代工龙头台积电 上涨1.5%，其美国存托凭证(ADR) 在纽约市场上涨1.6%。
苹果iPhone的主要供应商鸿海 上涨1.2%。
智能手机生产商宏达电 下跌3%，前两日大跌14%。该公司本周稍早发布的第三季财测暗淡无光。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业