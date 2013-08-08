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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:55 BJT

台湾股市：小幅下跌，宏基、联电及台积电连袂走低

宏基周三公布第二季业绩，意外净亏3.43亿台币(1,140万美元)，上年同期获利5,600万台币。

联华电子的第二季净利为18亿台币，低于上年同期的26.5亿和前季的65.9亿。

其规模更大的同业台积电 微跌0.5%。台湾一位政府官员周四表示，行政院国发基金计划明年将释出逾1.7亿股台积电股票予四大基金，金额约180亿台币。 (完)
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