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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 10:08 BJT

台湾股市：盘初上涨，受科技权重股涨势推动

路透台北8月23日 - 台湾股市周五早盘初上涨0.8%，跟随亚洲其他股市走势，受到科技权重股台积电 等上涨推动。

开盘约一小时后，加权股价指数 攀升至7,878.29点，继前日下跌后反弹。

全球晶圆代工龙头台积电以及竞争对手联电 双双上涨逾2.5%。苹果代工企业台湾准系统大厂鸿海精密 微升0.1%。

电子类指数 涨1.1%，金融保险类指数 涨0.4%。(完)

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