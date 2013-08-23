台湾股市：盘初上涨，受科技权重股涨势推动

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透台北8月23日 - 台湾股市周五早盘初上涨0.8%，跟随亚洲其他股市走势，受到科技权重股台积电 等上涨推动。
开盘约一小时后，加权股价指数 攀升至7,878.29点，继前日下跌后反弹。
全球晶圆代工龙头台积电以及竞争对手联电 双双上涨逾2.5%。苹果代工企业台湾准系统大厂鸿海精密 微升0.1%。
电子类指数 涨1.1%，金融保险类指数 涨0.4%。(完)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。