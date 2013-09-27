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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 10:42 BJT

台湾股市：盘中上涨，此前央行连续第九季维持利率不变

路透台北9月27日 - 台湾股市周五盘中上涨0.3%，银行股领涨，此前台湾央行一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第九季度不变。央行表示，目前利率维持适度宽松，实质利率已转正，但房贷户应有利率走高的风险意识。

加权股价指数 攀升至8,215.64点。周四为下跌1.2%。

金融保险类指数 上涨0.5%，电子类指数 上升0.5%。

不过营造建材类指数 跌2.6%，受央行关于利率波动风险的警告影响。(完)

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