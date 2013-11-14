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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 12:58 BJT

台湾股市：盘中上涨，鸿海公布稳健业绩后上扬

路透台北11月14日 - 台湾股市周四盘中上涨，受电子类指数 上扬提振。权重股鸿海 上升，此前该公司公布的季度获利好于预期，且决定降低对低附加值电子产品代工业务的依赖。

0432GMT，加权股价指数 上涨0.8%至8,161.70，开盘为上升0.41%。

电子类指数上升0.92%，鸿海最多上涨1.9%。

仁宝 跳升3.4%，虽然公布首次录得季度亏损，但其计划明年大举进入平板电脑和智能手机等移动设备领域，以提高营收。

金融保险类指数 持平。(完)

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