版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 12:32 BJT

台湾股市：早盘跌至11周低点，因美联储会议记录暗示缩减刺激政策

路透台北11月21日 - 台湾股市周四跌至11周低点，追随该地区多数股市的跌势，此前美国联邦储备理事会(Fed/美联储)公布的10月会议记录暗示联储将缩减刺激政策。

0331GMT，加权股价指数 跌1.3%至8,099.71点，为9月4日以来最低。该指数开盘近持平。

大盘科技股是主要的拖累。电子类指数 跌1.2%，台积电 下挫1.9%，鸿海精密 跌0.8%。

金融保险类指数 下滑1%，兆丰金 跌1.5%。

台湾媒体报道称，财政部已委请兆丰金做合并评估，以建立亚洲影响力银行，合并对像可能是彰化银行 或者台企银 。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐