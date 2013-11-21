台湾股市：早盘跌至11周低点，因美联储会议记录暗示缩减刺激政策

路透台北11月21日 - 台湾股市周四跌至11周低点，追随该地区多数股市的跌势，此前美国联邦储备理事会(Fed/美联储)公布的10月会议记录暗示联储将缩减刺激政策。

0331GMT，加权股价指数 跌1.3%至8,099.71点，为9月4日以来最低。该指数开盘近持平。

大盘科技股是主要的拖累。电子类指数 跌1.2%，台积电 下挫1.9%，鸿海精密 跌0.8%。

金融保险类指数 下滑1%，兆丰金 跌1.5%。