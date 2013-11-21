台湾股市：早盘跌至11周低点，因美联储会议记录暗示缩减刺激政策

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透台北11月21日 - 台湾股市周四跌至11周低点，追随该地区多数股市的跌势，此前美国联邦储备理事会(Fed/美联储)公布的10月会议记录暗示联储将缩减刺激政策。
0331GMT，加权股价指数 跌1.3%至8,099.71点，为9月4日以来最低。该指数开盘近持平。
大盘科技股是主要的拖累。电子类指数 跌1.2%，台积电 下挫1.9%，鸿海精密 跌0.8%。
金融保险类指数 下滑1%，兆丰金 跌1.5%。
台湾媒体报道称，财政部已委请兆丰金做合并评估，以建立亚洲影响力银行，合并对像可能是彰化银行 或者台企银 。 (完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。