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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 14:18 BJT

台湾股市：收跌1.28%至逾两个月低点，因FED会议记录暗示缩减宽松

路透台北11月21日 - 台湾股市周四跌至11周低点，追随该地区多数股市跌势。分析师认为，此前美国联邦储备理事会(Fed/美联储)公布的会议记录中暗示联储将缩减宽松，令美股下跌；此外本地的食品安全问题也令市场忧心。

台湾加权股价指数 跌1.28%至8,099.45点，为9月4日以来最低，并跌破了半年线8,133点。台股今日成交量 为742.39亿台币，上日为791.24亿。

〞食品安全问题蔓延到牛奶，虽然食品业权重不大，但是心理面的问题。〞第一金投顾副总经理陈奕光说。食品类指数 今日收挫1.97%。

陈奕光表示，今日台股收盘虽跌破半年线，但仍然站在年线8,014点之上，且今日并未爆量，整体而言上升趋势尚未被破坏。

大型科技股是拖累台股下跌的元凶，电子类指数 跌1.35%，台积电 下挫1.94%，鸿海精密 跌1.06%。(完)
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