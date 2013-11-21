台湾股市：收跌1.28%至逾两个月低点，因FED会议记录暗示缩减宽松

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透台北11月21日 - 台湾股市周四跌至11周低点，追随该地区多数股市跌势。分析师认为，此前美国联邦储备理事会(Fed/美联储)公布的会议记录中暗示联储将缩减宽松，令美股下跌；此外本地的食品安全问题也令市场忧心。
台湾加权股价指数 跌1.28%至8,099.45点，为9月4日以来最低，并跌破了半年线8,133点。台股今日成交量 为742.39亿台币，上日为791.24亿。
〞食品安全问题蔓延到牛奶，虽然食品业权重不大，但是心理面的问题。〞第一金投顾副总经理陈奕光说。食品类指数 今日收挫1.97%。
陈奕光表示，今日台股收盘虽跌破半年线，但仍然站在年线8,014点之上，且今日并未爆量，整体而言上升趋势尚未被破坏。
大型科技股是拖累台股下跌的元凶，电子类指数 跌1.35%，台积电 下挫1.94%，鸿海精密 跌1.06%。(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。