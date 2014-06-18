台湾股市：早盘小升，记忆体芯片生产商领涨科技股

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透台北6月18日 - 台湾股市周三早盘小升，周二收在逾六年高位后投资者持谨慎态度，记忆体芯片(晶片)生产商领涨科技股。
开盘约一小时后，加权股价指数 上升0.2%至9,254.17点，延续上日涨势。
主要动态随机存取记忆体(DRAM)生产商华亚科 跳升1%，连续第二天成为成交额和成交量最大的个股，投资者仍押注该公司前景改善。
电子类指数 上升0.2%。
金融保险类指数 跌0.1%。台湾金融监督管理委员会周二公布，对玉山、国泰世华等九家办理TMU(金融商品行销)业务有缺失银行进行处分，分别处以200-400万台币不等的罚锾。
宏基 下滑1%，该公司周三股东会料选出新的董事长，作为扭亏为盈努力的一个举措。(完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选