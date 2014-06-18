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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 10:39 BJT

台湾股市：早盘小升，记忆体芯片生产商领涨科技股

路透台北6月18日 - 台湾股市周三早盘小升，周二收在逾六年高位后投资者持谨慎态度，记忆体芯片(晶片)生产商领涨科技股。

开盘约一小时后，加权股价指数 上升0.2%至9,254.17点，延续上日涨势。

主要动态随机存取记忆体(DRAM)生产商华亚科 跳升1%，连续第二天成为成交额和成交量最大的个股，投资者仍押注该公司前景改善。

电子类指数 上升0.2%。

金融保险类指数 跌0.1%。台湾金融监督管理委员会周二公布，对玉山、国泰世华等九家办理TMU(金融商品行销)业务有缺失银行进行处分，分别处以200-400万台币不等的罚锾。

宏基 下滑1%，该公司周三股东会料选出新的董事长，作为扭亏为盈努力的一个举措。(完)
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