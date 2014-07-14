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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:32 BJT

台湾股市：早盘小幅上扬，宏达电和鸿海领涨

路透台北7月14日 - 台湾股市周一早盘上涨0.25%，走势与其他亚洲股市及全球市场基本一致，投资者等待本周即将公布的一系列企业财报。

0200GMT，台湾加权股价指数 涨23.49点至9,519.58点，上个交易日下跌0.72%。

除了美国主要银行等多家海外企业本周将公布财报外，全球晶圆代工龙头台湾积体电路 也将公布第二季财报。该公司股价上扬0.75%。

其它台湾科技股波动较大，智能手机制造商宏达电 和面板制造商友达光电 ，分别上涨4.15%和6.18%。

台湾准系统大厂鸿海精密 上涨2.29%。(完)
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