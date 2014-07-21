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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 11:07 BJT

台湾股市：早盘上升，联电上涨近3%

路透台北7月21日 - 台湾股市周一早盘上涨0.75%，芯片代工企业联电 上涨近3%，受当地媒体关于联电对客户涨价顺利的报导提振。

0231 GMT，加权股价指数 上涨70.80点，至9,471.77点，表现胜过其他亚洲股市，与美国股市上周五的涨势基本一致。台湾股市上日基本收平。

联电上涨2.95%。台湾经济日报报导，晶圆双雄台积电 、联电本季订单持续塞爆，IC设计厂为取得充足的代工产能支援，让产品顺利出货，近期主动向晶圆双雄加价3%至5%要产能，有助双雄第3季毛利率及获利走扬。

台积电上升0.4%。

半导体类指数 上扬1%，电子类指数 上升1.13%。

金融保险类指数 升0.42%，电子零组件类指数 涨1.11%。(完)
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