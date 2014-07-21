台湾股市：早盘上升，联电上涨近3%

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台湾股市周一早盘上涨0.75%，芯片代工企业联电 上涨近3%，受当地媒体关于联电对客户涨价顺利的报导提振。
0231 GMT，加权股价指数 上涨70.80点，至9,471.77点，表现胜过其他亚洲股市，与美国股市上周五的涨势基本一致。台湾股市上日基本收平。
联电上涨2.95%。台湾经济日报报导，晶圆双雄台积电 、联电本季订单持续塞爆，IC设计厂为取得充足的代工产能支援，让产品顺利出货，近期主动向晶圆双雄加价3%至5%要产能，有助双雄第3季毛利率及获利走扬。
台积电上升0.4%。
半导体类指数 上扬1%，电子类指数 上升1.13%。
金融保险类指数 升0.42%，电子零组件类指数 涨1.11%。(完)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)