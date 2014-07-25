台湾股市：盘中下跌，宏碁第二季出货量强劲股价逆势上涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月25日 - 台湾股市周五盘中下跌0.66%，不过电脑制造商宏碁 上涨，此前该公司执行长称第二季出货成长速度优于同业平均水平。
0302GMT，台湾加权股价指数 下跌62.72点，报9464.82点。该指数上日收高0.3%。
电子类指数 跌1.45%，尽管宏碁股价大涨2.64%。
复兴航空 股价回升2.22%。上日股价因澎湖坠机事件而重挫5.46%。
运输类指数 下滑0.55%。
金融保险类指数 在类股中一枝独秀，上涨0.64%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。