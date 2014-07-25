版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 11:44 BJT

台湾股市：盘中下跌，宏碁第二季出货量强劲股价逆势上涨

路透台北7月25日 - 台湾股市周五盘中下跌0.66%，不过电脑制造商宏碁 上涨，此前该公司执行长称第二季出货成长速度优于同业平均水平。

0302GMT，台湾加权股价指数 下跌62.72点，报9464.82点。该指数上日收高0.3%。

电子类指数 跌1.45%，尽管宏碁股价大涨2.64%。

复兴航空 股价回升2.22%。上日股价因澎湖坠机事件而重挫5.46%。

运输类指数 下滑0.55%。

金融保险类指数 在类股中一枝独秀，上涨0.64%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐