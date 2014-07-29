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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 10:41 BJT

台湾股市：早盘上升，但南亚科技和华亚科在公布业绩前重挫

路透台北7月29日 - 台湾股市周二盘中上涨0.26%，不过记忆芯片(晶片)生产商南亚科技 和华亚科 重挫，两家公司周二稍晚将公布季度业绩。

0207 GMT，加权股价指数 上升23.44点至9,443.62点，与亚洲地区其他股市走势基本一致。上日为下跌0.2%。

南亚科技和华亚科分别下挫6.99%和6.83%。韩国SK海力士 公布第二季营业利润同比下滑后，投资者对该行业感到紧张不安。

韩国一经纪商周二表示，中国应用下一代LTE移动设备的速度低于预期，亦打压SK海力士股价。

南亚科技和华亚科将在周二台股收盘后公布第二季财报。

半导体类指数 和电子类指数 均持平。(完)
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