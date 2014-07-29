台湾股市：早盘上升，但南亚科技和华亚科在公布业绩前重挫

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透台北7月29日 - 台湾股市周二盘中上涨0.26%，不过记忆芯片(晶片)生产商南亚科技 和华亚科 重挫，两家公司周二稍晚将公布季度业绩。
0207 GMT，加权股价指数 上升23.44点至9,443.62点，与亚洲地区其他股市走势基本一致。上日为下跌0.2%。
南亚科技和华亚科分别下挫6.99%和6.83%。韩国SK海力士 公布第二季营业利润同比下滑后，投资者对该行业感到紧张不安。
韩国一经纪商周二表示，中国应用下一代LTE移动设备的速度低于预期，亦打压SK海力士股价。
南亚科技和华亚科将在周二台股收盘后公布第二季财报。
半导体类指数 和电子类指数 均持平。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%