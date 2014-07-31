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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 11:35 BJT

台湾股市：早盘跌1.3%，科技股和银行股下挫

路透台北7月31日 - 台湾股市周四早盘下滑1.3%，台湾证期局称，正研拟改变券商报告澄清管道，将由原来在券商公会澄清改为发布重大讯息说明，未来券商报告若授权媒体转载，将不得涉及个股股价预测。

本地时间10:30，台湾加权股价指数 跌至9,320.53点，表现落后于亚洲地区其它股市，尽管台湾经济年增率创18个月来最佳。

此前经济日报报导，金管会拟双管齐下整顿外资券商报告争议，外资报告喊空或喊多个股消息、造成股价异常波动现象，将销声匿迹，以后涉个股报告内容被媒体揭露后，外资券商须主张著作权，并在公开观测站澄清。

电子类指数 和金融保险类指数 受到的冲击最大，均下跌逾1%。

全球最大晶圆代工生产商台积电 跌1.6%。(完)
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