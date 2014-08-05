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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 10:49 BJT

台湾股市：早盘中下跌1.5%，因主要企业财报令人失望

路透台北8月5日 - 台湾股市周二早盘中下跌1.5%，因主要企业财报令人失望，以及对市场估值过高的担忧均损及人气。

0206GMT，加权股价指数 下跌133.04点，至9,197.15点，表现落后于亚洲其他股市。上日，台股上涨0.7%。

汽车类指数 跌幅最大，受累于裕隆日产 近期公布的第二季财报令人失望。裕隆股价下跌6%，汽车类指数下跌3.71%。

台湾智慧手机制造大厂--宏达电 带领科技股走低，周一该公司公布7月营收为106.05亿台币，较去年同期衰退32.58%。

宏达电股价下跌4.44%，电子类指数 下跌1.39%。

台北金融咨询机构--财子学堂(Caizi School)创始人Kevin Lin表示，过去几个月市场整体涨幅过大，早就该进行修正。(完)
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