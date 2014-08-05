台湾股市：早盘中下跌1.5%，因主要企业财报令人失望

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北8月5日 - 台湾股市周二早盘中下跌1.5%，因主要企业财报令人失望，以及对市场估值过高的担忧均损及人气。
0206GMT，加权股价指数 下跌133.04点，至9,197.15点，表现落后于亚洲其他股市。上日，台股上涨0.7%。
汽车类指数 跌幅最大，受累于裕隆日产 近期公布的第二季财报令人失望。裕隆股价下跌6%，汽车类指数下跌3.71%。
台湾智慧手机制造大厂--宏达电 带领科技股走低，周一该公司公布7月营收为106.05亿台币，较去年同期衰退32.58%。
宏达电股价下跌4.44%，电子类指数 下跌1.39%。
台北金融咨询机构--财子学堂(Caizi School)创始人Kevin Lin表示，过去几个月市场整体涨幅过大，早就该进行修正。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。