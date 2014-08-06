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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 10:35 BJT

台湾股市：早盘延续跌势，宏达电领跌

路透台北8月6日 - 台湾股市周三早盘下跌0.25%，智能手机生产商宏达电 领跌。台股上日收盘重挫2%。

0158 GMT，加权股价指数 下跌23.19点，至9,118.32点，不过表现好于亚洲和全球股市。

台湾股市周二收盘大跌2.02%，不但创半年来收盘最大降幅，也跌落季线。分析师认为，先前多家企业财报公布无法支撑偏高的股价，本地投资人持股信心疲弱，加以亚洲区域股市不佳，不排除台股将落入弱势盘整。

宏达电下跌3.49%，上日重挫4.44%，因7月销售报告不佳。

电子类股指数 跌0.24%，半导体类股指数 和金融保险类指数 持平。(完)
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