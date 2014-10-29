台湾股市：在海外市场带动下早盘上涨，静候科技公司财报出炉

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾股市周三上涨，跟随海外市场走势。台湾科技企业财报即将出炉。
0120GMT， 加权股价指数 上涨86.40点至8,859.95点，周二收高1.69%。
电子类指数 涨1.1%，金融保险类指数 升0.8%。
未来几周，台湾科技企业预计将公布第三季业绩表现强劲，因需求旺盛，尤其是苹果 推出iPhone 6后。该智能手机使用台湾企业生产的零件。
友达光电 上涨1.1%，该公司将在收盘后公布第三季财报。路透调查访问的分析师平均预计，友达第三季净利为43.54亿台币。该公司第二季净利为40.3亿台币。(完)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)