台湾股市：在海外市场带动下早盘上涨，静候科技公司财报出炉

路透台北10月29日 - 台湾股市周三上涨，跟随海外市场走势。台湾科技企业财报即将出炉。

0120GMT， 加权股价指数 上涨86.40点至8,859.95点，周二收高1.69%。

电子类指数 涨1.1%，金融保险类指数 升0.8%。

未来几周，台湾科技企业预计将公布第三季业绩表现强劲，因需求旺盛，尤其是苹果 推出iPhone 6后。该智能手机使用台湾企业生产的零件。