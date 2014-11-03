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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 10:06 BJT

台湾股市：早盘几近持平，宏达电受营收预估提振劲扬近1%

路透台北11月3日 - 台湾股市周一早盘几近持平，宏达电 股价上涨，因其第四季营收预估高于市场预期。

截止0145GMT，加权股价指数 升0.07%至8,981点，追随亚洲其他股市走势。该股指上周五涨1%。

宏达电上涨近1%，电子类指数 升0.4%。

但金融保险类指数 和食品类指数 分别下跌0.7%和1%。(完)
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