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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:24 BJT

台湾股市：因乌克兰忧虑缓解早盘上扬，科技和塑胶股走高

电子类指数 升0.44%，受苹果 供应商仁宝 
涨2.2%的带动。 
    
    半导体类指数 升0.56%，光电类指数 小升0.59%。
    
    塑料类指数 涨0.74%，造纸类指数 升0.29%。(完)
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