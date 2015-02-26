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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:19 BJT

台湾股市：早盘小跌，受累于科技股和银行股走软

路透台北2月26日 - 台湾股市周四早盘中段下跌0.7%，跟随其它部分
亚洲股市走低，并受科技股和金融股下挫的拖累。
    
    0200GMT，加权股价指数 跌至9,632.79点，上日涨0.7%。
    
    电子类指数 跌0.8%，金融保险类指数跌0.4%。这两个板块的
交易比较活跃。(完)
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