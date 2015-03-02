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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:40 BJT

台湾股市：盘中小跌，跟踪中国股市的ETF上涨

大多数板块小幅下滑，电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数<
.TFNI>下挫0.4%。
    
    但是，对跟踪中国A股的ETF的买盘限制大盘跌幅。中国央行周六宣布
降息，为三个多月来第二次降息。 
    
    标智上证50中国指数基金 上涨近1%，复华沪深300<00620
7.TW>涨1.2%。(完)
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