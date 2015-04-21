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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 10:26 BJT

台湾股市：盘中跟随海外市场走高，低接买盘亦带来支撑

友达 劲扬2.2%，因本地媒体报导称，该公司有望打入苹果公司 智慧
型手机供应链。
    
    对于市场就其潜在客户的臆测，台湾电子业者通常不予置评。
    
    电子类指数 上涨0.1%，金融保险类指数 升0.2%。(完)

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