台湾股市：早盘下跌，科技类股下挫

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月5日 - 台湾股市周二早盘下跌0.23%，因关键科技企业下跌且台湾4月消费者物价指数(CPI)数据不佳打击投资者信心。
0156 GMT，台股加权股价指数 跌22.41点至9,828.77点，周一收高0.25%。
电子类指数 跌0.41%，受宏达电 挫跌2.82%拖累，该公司此前公布4月营收较上年同期下跌38.7%。华硕电脑 下滑1.52%。
半导体类指数 亦跌0.59%，不过汽车类指数 涨1.86%。
台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.80%，跌幅大于预期，为连续第四个月下跌，并创三个月最大单月跌幅，路透调查预期为跌0.6%。 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。