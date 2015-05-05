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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 10:12 BJT

台湾股市：早盘下跌，科技类股下挫

路透台北5月5日 - 台湾股市周二早盘下跌0.23%，因关键科技企业下跌且台湾4月消费者物价指数(CPI)数据不佳打击投资者信心。

0156 GMT，台股加权股价指数 跌22.41点至9,828.77点，周一收高0.25%。

电子类指数 跌0.41%，受宏达电 挫跌2.82%拖累，该公司此前公布4月营收较上年同期下跌38.7%。华硕电脑 下滑1.52%。

半导体类指数 亦跌0.59%，不过汽车类指数 涨1.86%。

台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.80%，跌幅大于预期，为连续第四个月下跌，并创三个月最大单月跌幅，路透调查预期为跌0.6%。 (完)

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