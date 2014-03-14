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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 18:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月14日 - 以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：很快将面临位于1.40/1.4040的阻力，下道阻力位为1.4260。

澳元/新西兰元：起初将升向1.08，为从2月高位回落走势的61.8%回档位，随后可能上看1.10。策略上做多澳元/新西兰元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3887 1.3868 +0.14 +1.03 1.3745

美元/日圆 101.62 101.83 -0.21 -3.49 105.30

欧元/日圆 141.14 141.24 -0.07 -2.41 144.63

美元/瑞郎 0.8741 0.8748 -0.08 -2.09 0.8928

英镑/美元 1.6618 1.6624 -0.04 +0.37 1.6556

美元/加元 1.1078 1.1073 +0.05 +4.31 1.0620

澳元/美元 0.9033 0.9030 +0.03 +1.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8547 0.8541 +0.07 +4.16 0.8206

欧元/瑞郎 1.2140 1.2131 +0.07 -1.07 1.2271

欧元/英镑 0.8352 0.8343 +0.11 +0.66 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8630 8.8462 +0.19 +0.18 8.8474

美元/挪威克朗 5.9781 5.9708 +0.12 -1.45 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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