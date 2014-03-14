国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透伦敦3月14日 - 以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：很快将面临位于1.40/1.4040的阻力，下道阻力位为1.4260。
澳元/新西兰元：起初将升向1.08，为从2月高位回落走势的61.8%回档位，随后可能上看1.10。策略上做多澳元/新西兰元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3887 1.3868 +0.14 +1.03 1.3745
美元/日圆 101.62 101.83 -0.21 -3.49 105.30
欧元/日圆 141.14 141.24 -0.07 -2.41 144.63
美元/瑞郎 0.8741 0.8748 -0.08 -2.09 0.8928
英镑/美元 1.6618 1.6624 -0.04 +0.37 1.6556
美元/加元 1.1078 1.1073 +0.05 +4.31 1.0620
澳元/美元 0.9033 0.9030 +0.03 +1.35 0.8913
新西兰元/美元 0.8547 0.8541 +0.07 +4.16 0.8206
欧元/瑞郎 1.2140 1.2131 +0.07 -1.07 1.2271
欧元/英镑 0.8352 0.8343 +0.11 +0.66 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8630 8.8462 +0.19 +0.18 8.8474
美元/挪威克朗 5.9781 5.9708 +0.12 -1.45 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha