专访：债券投资明星Hasenstab看好阿根廷 仍青睐墨西哥

路透伦敦1月12日 - 知名债券投资人Michael Hasenstab称，随着阿根廷推行全面经济改革，对该国的投资将出现转机，如同2011年对爱尔兰的投资一样。Hasenstab还冒险大举押注不受青睐的墨西哥资产。

Hasenstab对多数发达国家持悲观态度，指称这些国家的民粹主义和民族主义正在抬头。他亦认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)在升息方面仍“落后于形势”。Hasenstab掌管的规模为420亿美元的坦伯顿全球债券基金(Templeton Global Bond Fund)反向投资爱尔兰和匈牙利大获成功，因而名声大噪。

作为富兰克林坦伯顿(Franklin Templeton)的明星资产管理人，Hasenstab管理的资产总规模为1,200亿美元。他自2015年开始增持倍受打压的拉丁美洲资产，对该地区资产的持仓已增至纪录高位。

这家全球债券基金的资料简介显示，截至去年9月底，该基金的墨西哥资产持仓最重，高达16.7%。他还表示已在2016年第四季增仓。由于美国候任总统特朗普称将在美墨边境修筑围墙，并对该国课征高额进口关税，墨西哥资产遭到沉重打击。

Hasenstab认为，特朗普针对墨西哥的贸易威胁已经被市场消化。他周四发表的评论指出，目前墨西哥披索兑美元汇率处于约22的纪录低点，“远低于”12-13的公允价值，尤其是考虑到墨西哥实施的政策合理。

“在今年某个时点这一因素将发挥作用，披索将大幅反弹，这是肯定的，”他对路透表示。

Hasenstab在9月时将阿根廷债券配比提高至3-5%，因考虑到阿根廷总统马克理(Mauricio Macri)的经济改革和通胀下降。他的投资立场较4月时有所转变，当时他称阿根廷债券没有投资价值，在投资之前希望看到有所改变的证据。

“阿根廷的转机题材类似于我们投资爱尔兰时...那里仍有风险，但从转机题材角度来看，投资收益完全可以提供充分的补偿，”Hasenstab说。

“真实的情况是发达国家正在进入民粹主义时代...而曾经历过民粹主义、并且最终结果是社会和经济混乱的部分拉美国家，则来了个180度大转弯，”他表示。(完)