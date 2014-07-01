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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:31 BJT

****敬告客户：泰国股汇债市场7月1日逢公众假期休市****

亲爱的客户，您好：

泰国股市、债市及汇市7月1日(周二)逢公众假期休市，7月2日将恢复交易。(完)

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