新兴市场：泰国股市上涨而马来西亚股市下跌，多地适逢假期令交投清淡

路透曼谷3月29日 - 泰国股市周五涨逾1%，得益于大型股的季末买需，但马来西亚股市小幅走跌。

泰铢在清淡交投中持平，全球多个金融市场今日因复活节假期休市。

泰国综合股价指数 上涨1.1%至1,561.06点，扳回周四跌幅。约1,200万股股票成交，是过去30天全天成交均值的68%。

该指数本季度共涨12.2%，为一年来最大季度涨幅。

泰铢兑美元 在29.20－29.33的区间内波动，终场收盘近持平在29.28。

马来西亚股市 下跌0.1%至1,671.63点，成交量为过去30日全天均值的69%。该指数本季度下滑1%，表现在亚洲地区垫底。