新兴市场：泰国股市上涨而马来西亚股市下跌，多地适逢假期令交投清淡

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透曼谷3月29日 - 泰国股市周五涨逾1%，得益于大型股的季末买需，但马来西亚股市小幅走跌。
泰铢在清淡交投中持平，全球多个金融市场今日因复活节假期休市。
泰国综合股价指数 上涨1.1%至1,561.06点，扳回周四跌幅。约1,200万股股票成交，是过去30天全天成交均值的68%。
该指数本季度共涨12.2%，为一年来最大季度涨幅。
泰铢兑美元 在29.20－29.33的区间内波动，终场收盘近持平在29.28。
马来西亚股市 下跌0.1%至1,671.63点，成交量为过去30日全天均值的69%。该指数本季度下滑1%，表现在亚洲地区垫底。
马币(林吉特)兑美元 报3.0920，周四收报3.0970。(完) (编译 隋芬; 审校 张明钧)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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