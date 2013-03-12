东京美债：10年期公债价格小幅下滑，股市上涨抑制避险需求

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
美国股市周一小幅上涨，提振道指刷新纪录高位，且标普500指数连涨第七个交易日，因股市稍早疲弱吸引买家入市。
美国一券商驻东京交易员表示，美股周一上扬亦令周二亚洲时段的美国公债承压。“许多做空者已经回补了空头，”这位交易员说，他们对于美债的买需似乎已经消退。
美国财政部本周将标售660亿美元公债，周二稍晚将迎来三年期公债标售，周三和周四分别续发10年期公债和30年期公债。
一家美国券商交易员表示，虽然周二的三年期公债标售或吸引到稳定需求，但在10年期和30年期债券标售前，市场可能承压。
他补充称，若这些标债需求良好，公债周末前或上涨。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/李爽 审校 张涛)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。