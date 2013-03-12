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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 10:40 BJT

东京美债：10年期公债价格小幅下滑，股市上涨抑制避险需求

美国股市周一小幅上涨，提振道指刷新纪录高位，且标普500指数连涨第七个交易日，因股市稍早疲弱吸引买家入市。

美国一券商驻东京交易员表示，美股周一上扬亦令周二亚洲时段的美国公债承压。“许多做空者已经回补了空头，”这位交易员说，他们对于美债的买需似乎已经消退。

美国财政部本周将标售660亿美元公债，周二稍晚将迎来三年期公债标售，周三和周四分别续发10年期公债和30年期公债。

一家美国券商交易员表示，虽然周二的三年期公债标售或吸引到稳定需求，但在10年期和30年期债券标售前，市场可能承压。

他补充称，若这些标债需求良好，公债周末前或上涨。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/李爽 审校 张涛)
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