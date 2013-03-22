东京美债：10年期公债价格下滑，但塞浦路斯形势不确定性或予以支撑

欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，可能导致其退出欧元区。

一家美国券商驻东京的交易员表示，塞浦路斯最终很可能会找到某种解决方式，既能确保获得国际纾困，又可以留在欧元区。

然而他说，这种解决方式很可能在最后一刻才能达成，同时临近周末美国公债也可能获得支撑，因为投资者仍保持谨慎。

“每个人都会偏于保守。你很可能应该降低曝险，略微做多美国公债...因为你不知道下周会发生什么，”这位交易员称。(完)

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