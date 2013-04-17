东京美债：美国公债在亚洲市场受支撑，收益率仍接近四个月低位

此后收益率反弹，因黄金继周一大跌9%之后企稳。金价周一录得约30年最大单日百分比跌幅。

不过公债价格受到支撑，因一系列令人失望的美国经济数据增强了美联储将继续购买债券以支撑经济的预期。

周二公布的数据显示通胀温和，进一步增强了这种看法。美国3月消费者物价四个月来首次下跌。

一日系银行交易商表示，“尽管美联储大幅宽松政策，但美国的通胀惊人的保持稳定。这不禁让人认为有通缩的风险。”

周二，美联储数名温和派人士看来尚未准备在近期内减弱美联储的超宽松举措。 (完)

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