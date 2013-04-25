东京美债：公债价格小跌，日本投资者上周卖超外国债券

“想一想所有疲弱的经济数据，市况看来有些沉重，”法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki说，并称股市从近期低点处反弹，可能会给美国公债带来压力。标普500股指 本周升1.5%，上周则下跌2.1%。

“从4月底到5月，养老基金会为新财年重新配置资金，有望增加外国证券的购买规模。寿险商也开始实施他们在4月下半月宣布的投资策略，”他在近期一份报告中表示。(完)