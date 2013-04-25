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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 13:28 BJT

东京美债：公债价格小跌，日本投资者上周卖超外国债券

“想一想所有疲弱的经济数据，市况看来有些沉重，”法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki说，并称股市从近期低点处反弹，可能会给美国公债带来压力。标普500股指 本周升1.5%，上周则下跌2.1%。

资本流动数据显示，上周日本投资者净卖出8,626亿日圆外国公债，延续4月迄今以来一直出现的资金汇回潮。

德意志证券首席货币分析师田中泰辅表示，季节性走势暗示日本投资者可能很快会开始增加购买海外资产。

“从4月底到5月，养老基金会为新财年重新配置资金，有望增加外国证券的购买规模。寿险商也开始实施他们在4月下半月宣布的投资策略，”他在近期一份报告中表示。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/梁睿雪; 审校 王冠中/石冠兰)

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