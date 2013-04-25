东京美债：公债价格小跌，日本投资者上周卖超外国债券

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
“想一想所有疲弱的经济数据，市况看来有些沉重，”法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki说，并称股市从近期低点处反弹，可能会给美国公债带来压力。标普500股指 本周升1.5%，上周则下跌2.1%。
资本流动数据显示，上周日本投资者净卖出8,626亿日圆外国公债，延续4月迄今以来一直出现的资金汇回潮。
德意志证券首席货币分析师田中泰辅表示，季节性走势暗示日本投资者可能很快会开始增加购买海外资产。
“从4月底到5月，养老基金会为新财年重新配置资金，有望增加外国证券的购买规模。寿险商也开始实施他们在4月下半月宣布的投资策略，”他在近期一份报告中表示。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/梁睿雪; 审校 王冠中/石冠兰)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。