东京美债：指标公债收益率脱离两个月高位，因美国制造业和通胀数据疲弱

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国4月工业生产下降且纽约联储5月制造业活动萎缩，暗示全球需求放缓正在打压美国经济。
美国4月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.7%，为2010年2月以来最大降幅；较上年同期仅升0.6%，为去年7月以来最小增幅。
这些数据令美国最近一系列乐观数据失去一些光芒。
“不是美国经济没有改善，而是受财政紧缩拖累，经济增长不足以让美联储有理由结束量化宽松，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。
“我认为收益率接近过去一年左右的1.5-2.1%区间顶部，带来吸引人的买入机会。在当前水平确实有一些低吸买盘，”Shishido称。
由于PPI数据表明美国通胀温和，甚或存在通胀回落风险，市场将密切关注今日1230GMT公布的4月消费者物价指数(CPI)数据。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟/李爽; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。