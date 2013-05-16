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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 10:44 BJT

东京美债：指标公债收益率脱离两个月高位，因美国制造业和通胀数据疲弱

美国4月工业生产下降且纽约联储5月制造业活动萎缩，暗示全球需求放缓正在打压美国经济。

美国4月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.7%，为2010年2月以来最大降幅；较上年同期仅升0.6%，为去年7月以来最小增幅。

这些数据令美国最近一系列乐观数据失去一些光芒。

“不是美国经济没有改善，而是受财政紧缩拖累，经济增长不足以让美联储有理由结束量化宽松，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。

“我认为收益率接近过去一年左右的1.5-2.1%区间顶部，带来吸引人的买入机会。在当前水平确实有一些低吸买盘，”Shishido称。

由于PPI数据表明美国通胀温和，甚或存在通胀回落风险，市场将密切关注今日1230GMT公布的4月消费者物价指数(CPI)数据。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟/李爽; 审校 白云)
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