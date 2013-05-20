东京美债：指标收益率接近两个月高点，此前公布的美国消费者信心指数乐观

该数据缓解了对于美国经济复苏可能因政府自年初起大幅减支而放缓的忧虑。

由于美国经济持续复苏而且美国股市不断触及新高，外界猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚可能减少购债。这也打压美债。

因此，投资者密切关注美联储主席贝南克将于周三发表的证词陈述，届时美联储还将公布上次会议记录，美联储在是次会议中提到未来可能增加或减少购债。

部分美联储决策者过去一周表示美联储可能减少购债。

“看起来他们是有意谈论减少购债。贝南克可能论述美联储政策过于宽松的风险，以抵消会议记录的影响，是次会议对增加和减少购债都进行了讨论，”一日系银行的交易员说。(完)

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