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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 14:50 BJT

东京美债：公债价格持稳，投资人等待FED主席国会证词

10年期美债收益率 周二报1.965%，与周一纽约尾盘持平，但仍低于上周高点1.985%。

30年期公债收益率 报3.175%，亦较纽约尾盘持平。

日本投资者尤其密切关注美国公债市场，因为日本央行4月4日宣布大规模货币宽松政策以来，日本公债交投震荡。日本央行承诺在两年内将购债规模翻番，以帮助政府实现2%的通胀目标。

“最近美债的波动程度低于日债，无论何时10年期美债收益率超过2%时，日本投资者都会关注美债市场，”一日系资产管理公司的固定收益基金经理表示。

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一指出，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)的宽松政策已提振股市并有助于富者，但是否对更广泛的美国经济带来足够效益，并不清楚。 (完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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