东京美债：公债价格持稳，投资人等待FED主席国会证词

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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10年期美债收益率 周二报1.965%，与周一纽约尾盘持平，但仍低于上周高点1.985%。
30年期公债收益率 报3.175%，亦较纽约尾盘持平。
日本投资者尤其密切关注美国公债市场，因为日本央行4月4日宣布大规模货币宽松政策以来，日本公债交投震荡。日本央行承诺在两年内将购债规模翻番，以帮助政府实现2%的通胀目标。
“最近美债的波动程度低于日债，无论何时10年期美债收益率超过2%时，日本投资者都会关注美债市场，”一日系资产管理公司的固定收益基金经理表示。
美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一指出，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)的宽松政策已提振股市并有助于富者，但是否对更广泛的美国经济带来足够效益，并不清楚。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8