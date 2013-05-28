东京美债：公债价格因股市走强而下跌，等候本周债券标售

10年期美国公债收益(殖利率) 周二涨至2.05%，上周五在美国交易时段突破2%水准。 由于阵亡将士纪念日到来，债市上周五提早收市，本周一休市。

“市场对交易区间的预期已然改变。在人们预计指标公债收益率今年将守在1.5%至2%区间前，区间预期就已调整为1.7%至2.3%了，因为市场关注美联储就宽松举措所做决定，”三井住友银行集团海外债券交易部经理Arihiro Nagata称。

30年期公债收益率 涨至3.21%，上周五美国交易时段报3.17%。(完)

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