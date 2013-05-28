东京美债：公债价格因股市走强而下跌，等候本周债券标售

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
10年期美国公债收益(殖利率) 周二涨至2.05%，上周五在美国交易时段突破2%水准。 由于阵亡将士纪念日到来，债市上周五提早收市，本周一休市。
“市场对交易区间的预期已然改变。在人们预计指标公债收益率今年将守在1.5%至2%区间前，区间预期就已调整为1.7%至2.3%了，因为市场关注美联储就宽松举措所做决定，”三井住友银行集团海外债券交易部经理Arihiro Nagata称。
30年期公债收益率 涨至3.21%，上周五美国交易时段报3.17%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/许娜; 审校 于春红)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。