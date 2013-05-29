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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 14:10 BJT

东京美债：公债收益率触及13个月新高，因预期美联储缩减刺激举措

“我们需要看到下一份美国月度就业数据，来确定经济改善的程度，不过市场定价正在反映美联储将开始缩减量化宽松举措的预期，”SMBC日兴证券的资深市场分析师Hiroki Shimazu表示。

10年期美债收益率 周三一度高见2.235%，为2012年4月来最高，美国市场尾盘报2.172%，本月稍早低见1.61%。

30年期美债收益率 从周二美国市场的3.331%升至3.350%。

投资者将关注美国财政部本周发债，以研判需求情况。美国财政部周三将发行350亿美元五年期公债，周四将发行290亿美元七年期公债。

周二举行的两年期公债标售需求疲弱，得标收益率高于预期，认购倍数低于均值。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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