东京美债：公债收益率触及13个月新高，因预期美联储缩减刺激举措

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
“我们需要看到下一份美国月度就业数据，来确定经济改善的程度，不过市场定价正在反映美联储将开始缩减量化宽松举措的预期，”SMBC日兴证券的资深市场分析师Hiroki Shimazu表示。
10年期美债收益率 周三一度高见2.235%，为2012年4月来最高，美国市场尾盘报2.172%，本月稍早低见1.61%。
30年期美债收益率 从周二美国市场的3.331%升至3.350%。
投资者将关注美国财政部本周发债，以研判需求情况。美国财政部周三将发行350亿美元五年期公债，周四将发行290亿美元七年期公债。
周二举行的两年期公债标售需求疲弱，得标收益率高于预期，认购倍数低于均值。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。