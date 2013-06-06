东京美债：10年期公债价格下滑，关注美国非农就业报告

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间企业聘雇活动疲软，增添了周五非农就业报告令人失望的风险。

路透访问的分析师估计，5月非农就业岗位可能仅仅增加17万个。这只是略高于4月的增加16.5万个。预估的就业增长正好可以让失业率维持在7.5%，即2008年12月以来的最低水准。

SMBC日兴证券的资深市场分析师Hiroki Shimazu表示，符合预期的非农就业数据可能就足以打压美债市场。

“ADP报告公布后预期有所降温，我认为就业岗位增加17万个就会对债市产生负面影响，”他说。

Shimazu称这种结果可能令美联储在9月左右开始缩减购债规模。但如果就业岗位增加10万个左右，那么美联储缩减刺激规模的时间可能推后。

美联储主席贝南克和其他联储官员最近暗示，如果经济进一步改善，可能早在接下来几次的会议就缩减购债。(完)

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