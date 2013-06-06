东京美债：10年期公债价格下滑，关注美国非农就业报告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间企业聘雇活动疲软，增添了周五非农就业报告令人失望的风险。
路透访问的分析师估计，5月非农就业岗位可能仅仅增加17万个。这只是略高于4月的增加16.5万个。预估的就业增长正好可以让失业率维持在7.5%，即2008年12月以来的最低水准。
SMBC日兴证券的资深市场分析师Hiroki Shimazu表示，符合预期的非农就业数据可能就足以打压美债市场。
“ADP报告公布后预期有所降温，我认为就业岗位增加17万个就会对债市产生负面影响，”他说。
Shimazu称这种结果可能令美联储在9月左右开始缩减购债规模。但如果就业岗位增加10万个左右，那么美联储缩减刺激规模的时间可能推后。
美联储主席贝南克和其他联储官员最近暗示，如果经济进一步改善，可能早在接下来几次的会议就缩减购债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。