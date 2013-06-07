东京美债：10年期公债价格持坚，关注美国非农就业报告

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
ADP就业数据等本周其他一些经济指标令市场失望。该就业数据显示美国民间机构5月新增就业岗位低于预期。
市场人士称，若非农就业报告特别强劲，可能推高10年期公债收益率，但若数据疲弱则意味着收益率下滑，或许会回到2%下方。
东京法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki表示，如果就业数据果真疲弱，比如显示就业增长12万至13万个，那么10年期公债收益率可能跌至2%以下。
但Fujiki说，即使如此，公债也不大可能持续涨势，推低10年期公债收益率回到1.6%左右的水准，因为若通胀前景升温，市场可能开始消化美联储或缩减月度购债规模的预期。
10年期公债收益率在5月初触及今年迄今低位1.614%，但之后反弹并触及13个月高位2.235%，因外界臆测美联储可能今年稍晚开始缩减每月850亿美元的购债计划，打压公债回落。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/李爽 审校 艾茂林/张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。