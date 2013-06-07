东京美债：10年期公债价格持坚，关注美国非农就业报告

ADP就业数据等本周其他一些经济指标令市场失望。该就业数据显示美国民间机构5月新增就业岗位低于预期。

市场人士称，若非农就业报告特别强劲，可能推高10年期公债收益率，但若数据疲弱则意味着收益率下滑，或许会回到2%下方。

东京法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki表示，如果就业数据果真疲弱，比如显示就业增长12万至13万个，那么10年期公债收益率可能跌至2%以下。

但Fujiki说，即使如此，公债也不大可能持续涨势，推低10年期公债收益率回到1.6%左右的水准，因为若通胀前景升温，市场可能开始消化美联储或缩减月度购债规模的预期。

10年期公债收益率在5月初触及今年迄今低位1.614%，但之后反弹并触及13个月高位2.235%，因外界臆测美联储可能今年稍晚开始缩减每月850亿美元的购债计划，打压公债回落。(完)

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