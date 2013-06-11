东京美债：10年期公债价格持稳，关注数据和标债

美国公债周一回落，因标准普尔上调美国主权评等展望短暂提振美国股市，并促使投资者抛售避险公债。

评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望从负面上修至稳定，称该国经济和财政前景改善。此举消除了美国信用评级短期内再遭调降的威胁。

但金融市场对标普这一举动的反应温和，分析师淡化其影响。

美国财政部本周将标售660亿美元债券，其中包括周二稍晚标售的三年期公债。

野村证券利率分析师Tomoaki Shishido表示，上周五美国公布就业数据后风险资产展现出的韧性，以及即将进行的标债，可能令本周公债承压。

他还补充道，如果本周公布的零售销售及消费者信心数据强劲，那么债券亦可能承压。

分析师说，上周五公布的就业数据虽然良好，但并不足以支持美联储很快就将缩减每月850亿美元的购债计划。5月就业报告显示，非农就业岗位增加17.5万个。

但市场人士称，就业岗位增幅足以让市场继续臆测美联储可能在今年晚些时候放缓购债速度。(完)

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