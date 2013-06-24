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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 11:04 BJT

东京美债：指标10年期公债收益率小升，延续上周大涨态势

“量化宽松举措的缩减是跌势的主要推手，”摩根大通利率策略师Yuya Yamashita称。

“跌势可能过度了。一旦仓位出脱势头缓解，那么美债自近期跌势中小幅反弹不会令人意外。”

30年期美国公债收益率 持稳于3.5978%，距周五美国盘中所及近两年高位3.6010%不远。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/石冠兰 审校 艾茂林/侯向明)

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