东京美债：指标10年期公债收益率小升，延续上周大涨态势

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
“量化宽松举措的缩减是跌势的主要推手，”摩根大通利率策略师Yuya Yamashita称。
“跌势可能过度了。一旦仓位出脱势头缓解，那么美债自近期跌势中小幅反弹不会令人意外。”
30年期美国公债收益率 持稳于3.5978%，距周五美国盘中所及近两年高位3.6010%不远。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/石冠兰 审校 艾茂林/侯向明)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。