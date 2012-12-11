东京美债: 10年期公债价格微跌,美联储会议召开在即

30年期美国公债收益率 微跌至2.801%,周一报2.816%.

路透调查显示,分析师预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在下周政策会议上宣布新一轮公债购买计划,且半数回覆者认为每月的买入规模在450亿美元.该计划料将取代将于12月底到期的"卖短买长(扭转操作,twist operation)".

"在周三标售10年期公债前,市场或许会出现抛盘,公债收益率不太可能迈向上周低位,除非'财政悬崖'问题出现负面动向,"一家日系资产管理公司的一名固定收益基金经理称.

美国白宫与众议院议长贝纳(John Boehner)办公室周一举行更多磋商,努力打破财政悬崖僵局.但双方都未公开显露准备让步的迹象.在贝纳周日与总统奥巴马会晤之后,双方谈判速度加快,令人寄望美国能够避开财政悬崖.然而,尽管双方态度都变得比较缓和,但立场没有太大变化. (完)