东京美债: 10年期公债价格微跌,美联储会议召开在即

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
30年期美国公债收益率 微跌至2.801%,周一报2.816%.
路透调查显示,分析师预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在下周政策会议上宣布新一轮公债购买计划,且半数回覆者认为每月的买入规模在450亿美元.该计划料将取代将于12月底到期的"卖短买长(扭转操作,twist operation)".
"在周三标售10年期公债前,市场或许会出现抛盘,公债收益率不太可能迈向上周低位,除非'财政悬崖'问题出现负面动向,"一家日系资产管理公司的一名固定收益基金经理称.
美国白宫与众议院议长贝纳(John Boehner)办公室周一举行更多磋商,努力打破财政悬崖僵局.但双方都未公开显露准备让步的迹象.在贝纳周日与总统奥巴马会晤之后,双方谈判速度加快,令人寄望美国能够避开财政悬崖.然而,尽管双方态度都变得比较缓和,但立场没有太大变化. (完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。