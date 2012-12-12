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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 14:28 BJT

东京美债: 10年债价格微升,投资者预期美联储公布更多宽松措施

30年期美国公债 收益率亦从周二的2.838%小跌至2.836%.
    
    "预期美联储将推出更多宽松政策,有关'财政悬崖'的谈判也在继续,
因此市场很难出现美国公债的卖盘."一日本资产管理机构的固定收益基金
经理称.
    
    美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交
谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案. 
    
    多位知名执行长周二敦促总统奥巴马和共和党国会领导人达成协议,
终结谈判僵局.
    
    法国兴业银行分析师建议,在美联储会议结果公布前持有美国公债多
仓.
    
    美国财政部周三将标售210亿美元10年期公债,周四将标售130亿美元3
0年期公债.(完)

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