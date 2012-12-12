东京美债: 10年债价格微升,投资者预期美联储公布更多宽松措施

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
30年期美国公债 收益率亦从周二的2.838%小跌至2.836%. "预期美联储将推出更多宽松政策,有关'财政悬崖'的谈判也在继续, 因此市场很难出现美国公债的卖盘."一日本资产管理机构的固定收益基金 经理称. 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交 谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案. 多位知名执行长周二敦促总统奥巴马和共和党国会领导人达成协议, 终结谈判僵局. 法国兴业银行分析师建议,在美联储会议结果公布前持有美国公债多 仓. 美国财政部周三将标售210亿美元10年期公债,周四将标售130亿美元3 0年期公债.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。