东京美债: 美债价格在亚洲盘中下滑,此前美联储推出新一轮购债计划

美联储决策的不确定性已烟消云散,投资者的注意力转向美国政府如何避免明年生效的增税减支措施.

周三美联储主席贝南克对财政悬崖可能造成的损害发出警告,而众议院议长贝纳说与奥巴马总统"仍存在严重分歧.

野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示,"若(两党)在下周达成一致,将增加公债收益率上升的压力."

10年期美债收益率 周四在亚洲盘上涨至1.716%,触及11月初以来的高点,周三纽约尾盘报1.685%.

30年期美债收益率 涨至2.915%,周三为2.880%.

新债供应方面,财政部将在周四标售130亿美元30年期公债;下周将标售两年期、五年期和七年期公债,以及五年期通胀保值公债.(完)