东京美债: 美债价格在亚洲盘中下滑,此前美联储推出新一轮购债计划

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
美联储决策的不确定性已烟消云散,投资者的注意力转向美国政府如何避免明年生效的增税减支措施.
周三美联储主席贝南克对财政悬崖可能造成的损害发出警告,而众议院议长贝纳说与奥巴马总统"仍存在严重分歧.
野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示,"若(两党)在下周达成一致,将增加公债收益率上升的压力."
10年期美债收益率 周四在亚洲盘上涨至1.716%,触及11月初以来的高点,周三纽约尾盘报1.685%.
30年期美债收益率 涨至2.915%,周三为2.880%.
新债供应方面,财政部将在周四标售130亿美元30年期公债;下周将标售两年期、五年期和七年期公债,以及五年期通胀保值公债.(完)
(编译 李春喜; 审校 郑茵)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。