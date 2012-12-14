东京美债: 公债在亚洲盘扩大跌幅,因中国乐观数据激励风险意愿

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
SMBC日兴证券经济分析师(山鸟)津洋树称,"卖出公债的理由很多,但没有多少 买入的理由,除了围绕美国财政悬崖的不确定性." 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周四会晤近一小时,与此 同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温. 美国公债价格周四下跌,之前标售的30年期公债遭到投资者冷遇. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣承诺,将每月购买450亿美元公债, 并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计 划.美联储称将把购买的公债种类从当前的七年期、10年期和30年期公债扩大至 五年债. 周四公布的数据显示,上周美国初请失业金人数大幅减至近四年低位,也打压 公债价格. 指标10年期公债 收益率(殖利率)由周四纽约尾盘的1.720%升至1 .736%;30年期公债收益率 由2.899%升至2.913%;五年债收益率US5YT =RR由0.681%上涨至0.700%.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。