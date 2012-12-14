东京美债: 公债在亚洲盘扩大跌幅,因中国乐观数据激励风险意愿

SMBC日兴证券经济分析师(山鸟)津洋树称,"卖出公债的理由很多,但没有多少 买入的理由,除了围绕美国财政悬崖的不确定性." 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周四会晤近一小时,与此 同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温. 美国公债价格周四下跌,之前标售的30年期公债遭到投资者冷遇. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣承诺,将每月购买450亿美元公债, 并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计 划.美联储称将把购买的公债种类从当前的七年期、10年期和30年期公债扩大至 五年债. 周四公布的数据显示,上周美国初请失业金人数大幅减至近四年低位,也打压 公债价格. 指标10年期公债 收益率(殖利率)由周四纽约尾盘的1.720%升至1 .736%;30年期公债收益率 由2.899%升至2.913%;五年债收益率US5YT =RR由0.681%上涨至0.700%.(完)